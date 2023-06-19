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Шевердин Федор Афанасьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Шевердин Афанасий Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1865

Жена: не указана

Бракосочетание
03.11.1865

Жена: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
21.01.1867

Сын: Шевердин Максим Федорович

Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
16.04.1869

Сын: Шевердин Иван Федорович

Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
16.04.1869

Сын: Шевердин Федор Федорович

Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
03.05.1871

Сын: Шевердин Константин Федорович

Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1874

Сын: Шевердин Филипп Федорович

Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шевердин Иван Федорович

Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шевердин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно