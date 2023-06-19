Шевердин Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Шевердин Афанасий Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1865
Жена: не указана
Бракосочетание
03.11.1865
Рождение ребёнка
21.01.1867
Сын: Шевердин Максим Федорович
Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
16.04.1869
Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
16.04.1869
Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
03.05.1871
Сын: Шевердин Константин Федорович
Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1874
Сын: Шевердин Филипп Федорович
Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шевердин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Шевердина Ефимия Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно