Шевердин Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения16.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1869
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Селезнева Юлиана Федоровна
Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шевердин Николай Федорович
Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шевердин Василий Федорович
Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
27.03.1901
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно