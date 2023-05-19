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Шевердин Федор Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1869

Отец: Шевердин Федор Афанасьевич

Мать: Шевердина Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Селезнева Юлиана Федоровна

Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шевердин Николай Федорович

Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шевердин Василий Федорович

Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
27.03.1901

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Шевердина Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевердина Александра Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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