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Шевердина Александра Федоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Селезнева Юлиана Федоровна

Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шевердин Николай Федорович

Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шевердин Василий Федорович

Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович

Рождение ребёнка
27.03.1901

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевердин Федор Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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