Шевердина Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Селезнева Юлиана Федоровна
Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шевердин Николай Федорович
Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шевердин Василий Федорович
Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович
Рождение ребёнка
27.03.1901
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Шевердин Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно