Шевердин Максим Федорович
Место рождения
Дата рождения21.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1867
Бракосочетание
22.01.1886
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шевердин Стефан Максимович
Мать ребёнка: Шевердина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Шевердина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Руднева Мария Максимовна
Мать ребёнка: Шевердина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1896
Сын: Шевердин Александр Максимович
Мать ребёнка: Шевердина Марина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно