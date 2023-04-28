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Шевердин Максим Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1867

Отец: Шевердин Федор Афанасьевич

Мать: Шевердина Ефимия Михайловна

Бракосочетание
22.01.1886

Жена: Шевердина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шевердин Стефан Максимович

Мать ребёнка: Шевердина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Шевердин Иван Максимович

Мать ребёнка: Шевердина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Руднева Мария Максимовна

Мать ребёнка: Шевердина Марина Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1896

Сын: Шевердин Александр Максимович

Мать ребёнка: Шевердина Марина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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