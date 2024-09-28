Ошова (Гладких) Лукия (Гликерия) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смерти05.02.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820 ст.
Отец: Гладких Петр Алексеевич
Мать: не указана
Упоминание
1834 ст.
14 лет https://pokolenia.permkrai.ru/funds/view/75396#184
Бракосочетание
28.09.1841 ст.
ППК ГАПК 37-1-121 №50 стр 988 деревни Кичановой крестьянин 20 лет, 1 браком Той же деревни Петра Алексеевича Гладких дочь девка Лукия, 21 год
Рождение ребёнка
11.10.1842 ст.
Сын: Ошов Евфимий Спиридонович
Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич
ПАК Ф 37 Оп 1 Д 124 № 193м
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1844 ст.
Сын: Ошов Прокопий Спиридонович
Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич
ППК Ф
Рождение ребёнка
04.06.1845 ст.
Дочь: Ошова (Урожденная) Акилина Спиридоновна
Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич
ППК Ф 37 Оп 1 Д 144 № 116ж Запись дублируется Ф.37.Оп.1.Д.147
Рождение ребёнка
29.06.1846 ст.
Дочь: Ошова Марфа Спиридоновна
Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич
ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 159 № 111ж стр254
Рождение ребёнка
31.03.1848 ст.
Дочь: Оборина (Ошова) Ирина Спиридоновна
Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич
Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 96 стр 20 №47
Смерть
05.02.1858 ст.
38 лет, от родов ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 448 №24 стр 160