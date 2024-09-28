Ошова (Гладких) Лукия (Гликерия) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошова (Гладких) Лукия (Гликерия) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

05.02.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: Гладких Петр Алексеевич

Мать: не указана

Упоминание
1834 ст.
14 лет https://pokolenia.permkrai.ru/funds/view/75396#184
Бракосочетание
28.09.1841 ст.

Муж: Ошов Спиридон Васильевич

ППК ГАПК 37-1-121 №50 стр 988 деревни Кичановой крестьянин 20 лет, 1 браком Той же деревни Петра Алексеевича Гладких дочь девка Лукия, 21 год
Рождение ребёнка
11.10.1842 ст.

Сын: Ошов Евфимий Спиридонович

Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
ПАК Ф 37 Оп 1 Д 124 № 193м
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1844 ст.

Сын: Ошов Прокопий Спиридонович

Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
ППК Ф
Рождение ребёнка
04.06.1845 ст.

Дочь: Ошова (Урожденная) Акилина Спиридоновна

Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
ППК Ф 37 Оп 1 Д 144 № 116ж Запись дублируется Ф.37.Оп.1.Д.147
Рождение ребёнка
29.06.1846 ст.

Дочь: Ошова Марфа Спиридоновна

Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 159 № 111ж стр254
Рождение ребёнка
31.03.1848 ст.

Дочь: Оборина (Ошова) Ирина Спиридоновна

Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 96 стр 20 №47
Смерть
05.02.1858 ст.
Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
38 лет, от родов ППК ГАПК Ф 37 оп 1 д 448 №24 стр 160

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