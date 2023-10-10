Оборина (Ошова) Ирина Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения31.03.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1848 ст.
Отец: Ошов Спиридон Васильевич
Мать: Ошова Лукия Петровна
Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 96 стр 20 №47
Бракосочетание
07.11.1871 ст.
Нижние Муллы, Пермский муниципальный район, Пермский край
жених - дер. Чуваков крестьянин, 22 года, 2 браком, правосл невеста - дер. Кичановой крестьянская дочь девица, 22 года, правосл Источник:ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 372 стр 198 № 80
Рождение ребёнка
02.01.1874 ст.
Дочь: Субботина Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Оборин Лаврентий Авдеевич
Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 380 стр 3 № 2
Смерть
Неизвестно