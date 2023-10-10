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Оборина (Ошова) Ирина Спиридоновна

Место рождения

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

31.03.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1848 ст.

Отец: Ошов Спиридон Васильевич

Мать: Ошова Лукия Петровна

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 96 стр 20 №47
Бракосочетание
07.11.1871 ст.

Муж: Оборин Лаврентий Авдеевич

Нижние Муллы, Пермский муниципальный район, Пермский край
жених - дер. Чуваков крестьянин, 22 года, 2 браком, правосл невеста - дер. Кичановой крестьянская дочь девица, 22 года, правосл Источник:ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 372 стр 198 № 80
Рождение ребёнка
02.01.1874 ст.

Дочь: Субботина Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Оборин Лаврентий Авдеевич

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК) Ф 719 Оп 1 Д 380 стр 3 № 2
Смерть
Неизвестно
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