Гвоздева (Черновских) Ульяна Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гвоздев Алексей
Рождение ребёнка
18.01.1831
Сын: Гвоздев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Гвоздев Алексей
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно