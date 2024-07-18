Гвоздева (Черновских) Ульяна Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздева (Черновских) Ульяна Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Черновских Филат Осипович

Мать: Черновская (Шеломенцева) Анна Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Алексей

Рождение ребёнка
18.01.1831

Сын: Гвоздев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Гвоздев Алексей

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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