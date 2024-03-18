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Гвоздев Алексей

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гвоздева (Черновских) Ульяна Филатовна

Рождение ребёнка
18.01.1831

Сын: Гвоздев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Гвоздева (Черновских) Ульяна Филатовна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Смерть
Неизвестно

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