Черновских Филат Осипович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
10.01.1802
22
Рождение ребёнка
1804
Сын: Черновский Ларион Филатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Гвоздева (Черновских) Ульяна Филатовна
Мать ребёнка: Черновская (Шеломенцева) Анна Кононовна
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Черновских Домна Филатовна
Мать ребёнка: Черновская (Шеломенцева) Анна Кононовна
Смерть
Неизвестно