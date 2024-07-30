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Черновских Филат Осипович

Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Черновский Осип Григорьевич

Мать: Черновская (Малетина) Анна Михайловна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
10.01.1802

Жена: Черновская (Шеломенцева) Анна Кононовна

22
Рождение ребёнка
1804

Сын: Черновский Ларион Филатьевич

Мать ребёнка: не указана

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Гвоздева (Черновских) Ульяна Филатовна

Мать ребёнка: Черновская (Шеломенцева) Анна Кононовна

Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Черновских Домна Филатовна

Мать ребёнка: Черновская (Шеломенцева) Анна Кононовна

Смерть
Неизвестно

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