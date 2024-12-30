Леонтьев Сергей Иванович Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьев Сергей Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1750

умер До 1795

Отец
Леонтьев Иван Петрович1710 г.р.
Мать
Леонтьева (Толстая) Александра Ивановна1711 г.р.
Супруги
Леонтьева (Зыкова) Анна ИвановнаДо 1780 г.р.
Дети
Леонтьева Надежда СергеевнаПосле 1750 г.р.
Леонтьева Варвара СергеевнаС 1780 по 1795 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Леонтьев Иван Петрович

Мать: Леонтьева (Толстая) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева (Зыкова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Леонтьева Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1780 по 1795

Дочь: Леонтьева Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1782

Сын: Леонтьев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Леонтьева (Зыкова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Леонтьев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Леонтьева (Зыкова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
До 1795

Дочь: Леонтьева Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.