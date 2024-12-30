Леонтьев Сергей Иванович
мужской, родился Около 1750
умер До 1795
ОтецЛеонтьев Иван Петрович1710 г.р.
МатьЛеонтьева (Толстая) Александра Ивановна1711 г.р.
Супруги
Леонтьева (Зыкова) Анна ИвановнаДо 1780 г.р.
Дети
Леонтьева Надежда СергеевнаПосле 1750 г.р.
Леонтьева Варвара СергеевнаС 1780 по 1795 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Леонтьева Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1780 по 1795
Дочь: Леонтьева Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1782
Мать ребёнка: Леонтьева (Зыкова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Леонтьев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Леонтьева (Зыкова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
До 1795
Дочь: Леонтьева Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1795