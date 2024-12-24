Леонтьева (Зыкова) Анна Ивановна До 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьева (Зыкова) Анна Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась До 1780, Кашинский уезд, Тверская губерния, Российская Империя

умерла До 1811

Супруги
Леонтьев Сергей ИвановичОколо 1750 г.р.
Дети
Леонтьев Иван Сергеевич02.03.1782 г.р.
Леонтьев Николай Сергеевич1783 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашинский уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1782

Сын: Леонтьев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Леонтьев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Иванович

Смерть
До 1811

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