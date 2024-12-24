Леонтьева (Зыкова) Анна Ивановна
женский, родилась До 1780, Кашинский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
умерла До 1811
Супруги
Леонтьев Сергей ИвановичОколо 1750 г.р.
Дети
Леонтьев Иван Сергеевич02.03.1782 г.р.
Леонтьев Николай Сергеевич1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Кашинский уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1782
Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Леонтьев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Леонтьев Сергей Иванович
Смерть
До 1811