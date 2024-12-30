Леонтьева (Толстая) Александра Ивановна
женский, родилась 1711, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
умерла 05.04.1787
МатьТолстая (Ртищева) Прасковья Михайловна1690 г.р.
ОтецТолстой Иван Петрович1685 г.р.
Супруги
Леонтьев Иван Петрович1710 г.р.
Дети
Леонтьев Борис Иванович1748 г.р.
Леонтьев Алексей ИвановичОколо 1750 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Изьялово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Леонтьев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Рождение ребёнка
После 1775
Дочь: Озерова (Леонтьева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович
Смерть
05.04.1787