Леонтьева (Толстая) Александра Ивановна 1711 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьева (Толстая) Александра Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1711, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

умерла 05.04.1787

Мать
Толстая (Ртищева) Прасковья Михайловна1690 г.р.
Отец
Толстой Иван Петрович1685 г.р.
Супруги
Леонтьев Иван Петрович1710 г.р.
Дети
Леонтьев Борис Иванович1748 г.р.
Леонтьев Алексей ИвановичОколо 1750 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Толстая (Ртищева) Прасковья Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Леонтьев Борис Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Изьялово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Леонтьев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Леонтьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Леонтьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Леонтьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Рождение ребёнка
После 1775

Дочь: Озерова (Леонтьева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Петрович

Смерть
05.04.1787

Место погребения: с. Воронино, Ростовский уезд, Ярославская губерния, Россия

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