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Маховиков Константин Владимирович

Место рождения

Российская империя, Могилевская губ., Чериковский у., Пажуская вол. х. Витохновка

Дата рождения

1902

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Могилевская губ., Чериковский у., Пажуская вол. х. Витохновка
Рождение ребёнка
19.01.1928

Дочь: Решетняк Лариса Константиновна

Мать ребёнка: Маховикова Зинаида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Фурсенко Таисия Константиновна

Мать ребёнка: Маховикова Зинаида Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.12.1944

Сын: Маховиков Олег Константинович

Мать ребёнка: Маховикова Зинаида Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маховикова Зинаида Игнатьевна

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Скидель, Гродненский район, Гродненская область