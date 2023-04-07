Маховиков Константин Владимирович
Место рожденияРоссийская империя, Могилевская губ., Чериковский у., Пажуская вол. х. Витохновка
Дата рождения1902
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя, Могилевская губ., Чериковский у., Пажуская вол. х. Витохновка
Рождение ребёнка
19.01.1928
Дочь: Решетняк Лариса Константиновна
Мать ребёнка: Маховикова Зинаида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Фурсенко Таисия Константиновна
Мать ребёнка: Маховикова Зинаида Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.12.1944
Сын: Маховиков Олег Константинович
Мать ребёнка: Маховикова Зинаида Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Скидель, Гродненский район, Гродненская область