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Обухов Ионн Агафоников

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.11.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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1931 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900 ст.

Отец: Обухов Агафоник Ефимов

Мать: Обухова Наталия Назарова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
01.11.1923

Жена: Обухова Пелагея Афанасьевна

Развод
До 1923

Жена: первая жена

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Пелагея Афанасьевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1931

Дочь: Ираида Иванова

Мать ребёнка: Обухова Пелагея Афанасьевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Пелагея Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: первая жена

Смерть
Неизвестно
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