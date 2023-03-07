Обухов Ионн Агафоников
Место рождения
Дата рождения11.11.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900 ст.
Отец: Обухов Агафоник Ефимов
Мать: Обухова Наталия Назарова
Бракосочетание
01.11.1923
Развод
До 1923
Жена: первая жена
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
18.08.1931
Дочь: Ираида Иванова
Мать ребёнка: Обухова Пелагея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: первая жена
Смерть
Неизвестно