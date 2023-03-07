Обухова Наталия Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Наталия Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

17.01.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1897

Сын: Обухов Степан Агафоников

Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1900 ст.

Сын: Обухов Ионн Агафоников

Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1902 ст.

Дочь: Матрена Агафонникова

Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Обухов Павел Агафоников

Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Агафонникова

Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Григорий Агафоников

Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Агафоник Ефимов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.01.1903 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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