Обухова Наталия Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти17.01.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1897
Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов
Рождение ребёнка
11.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов
Рождение ребёнка
03.11.1902 ст.
Дочь: Матрена Агафонникова
Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Агафонникова
Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Григорий Агафоников
Отец ребёнка: Обухов Агафоник Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1903 ст.