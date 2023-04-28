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(Обухова) Ираида Иванова
(Обухова) Ираида Иванова
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Место рождения
Ерехинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
18.08.1931
Пол
Женский
Отец
Обухов Ионн Агафоников
1900 г.р.
Мать
Обухова (Лялина) Пелагея Афанасьевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931
Отец:
Обухов Ионн Агафоников
Мать:
Обухова Пелагея Афанасьевна
Ерехинская
, Вятский уезд, Вятская губерния
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