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(Обухова) Ираида Иванова

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.08.1931

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931

Отец: Обухов Ионн Агафоников

Мать: Обухова Пелагея Афанасьевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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