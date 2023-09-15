Обухова (Лялина) Пелагея Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
18.08.1931
Дочь: Ираида Иванова
Отец ребёнка: Обухов Ионн Агафоников
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно