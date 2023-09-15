Обухова (Лялина) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Лялина) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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1931 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
01.11.1923

Муж: Обухов Ионн Агафоников

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Ионн Агафоников

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1931

Дочь: Ираида Иванова

Отец ребёнка: Обухов Ионн Агафоников

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Ионн Агафоников

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Ионн Агафоников

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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