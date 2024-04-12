Белоногов Андрей Леонтьев
Место рождения
Дата рождения01.07.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1805
Бракосочетание
24.01.1821
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова
Рождение ребёнка
30.06.1827
Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова
Рождение ребёнка
19.06.1828
Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова
Рождение ребёнка
19.09.1829
Сын: Белоногов Димитрий Андреев
Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова
Рождение ребёнка
22.03.1831
Сын: Белоногов Гавриил Андреев
Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова
Рождение ребёнка
11.08.1833
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова
Рождение ребёнка
05.02.1838
Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова
Рождение ребёнка
07.06.1839
Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова
Рождение ребёнка
22.08.1840
Дочь: Наталия Андреева
Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова
Смерть
Неизвестно