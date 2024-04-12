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Белоногов Андрей Леонтьев

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.07.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1805

Отец: Белоногов Леонтий Иванов

Мать: Белоногова Пелагея Кондратьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1821

Жена: Белоногова Соломония Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1827

Сын: Белоногов Андрей Андреев

Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1828

Сын: Белоногов Петр Андреев

Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1829

Сын: Белоногов Димитрий Андреев

Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1831

Сын: Белоногов Гавриил Андреев

Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1833

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1838

Сын: Белоногов Феодор Андреев

Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1839

Сын: Белоногов Петр Андреев

Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1840

Дочь: Наталия Андреева

Мать ребёнка: Белоногова Соломония Евдокимова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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