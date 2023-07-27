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Белоногов Леонтий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Белоногов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева

Рождение ребёнка
14.02.1801

Сын: Белоногов Феодор Леонтиев

Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1803

Дочь: Марфа Леонтиева

Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1805

Сын: Белоногов Андрей Леонтьев

Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1808

Сын: Белоногов Федор Львов

Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоногова Пелагея Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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