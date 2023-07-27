Белоногов Леонтий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Белоногов Иван
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева
Рождение ребёнка
14.02.1801
Сын: Белоногов Феодор Леонтиев
Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева
Рождение ребёнка
03.07.1803
Дочь: Марфа Леонтиева
Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева
Рождение ребёнка
01.07.1805
Сын: Белоногов Андрей Леонтьев
Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева
Рождение ребёнка
07.10.1808
Мать ребёнка: Белоногова Пелагея Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно