Белоногова (Икрина) Пелагея Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1801
Сын: Белоногов Феодор Леонтиев
Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
03.07.1803
Дочь: Марфа Леонтиева
Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1805
Сын: Белоногов Андрей Леонтьев
Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1808
Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно