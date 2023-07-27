Белоногова (Икрина) Пелагея Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногова (Икрина) Пелагея Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Икрин Кондратий Афанасьевич

Мать: Икрина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
14.02.1801

Сын: Белоногов Феодор Леонтиев

Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1803

Дочь: Марфа Леонтиева

Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1805

Сын: Белоногов Андрей Леонтьев

Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.1808

Сын: Белоногов Федор Львов

Отец ребёнка: Белоногов Леонтий Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоногов Леонтий Иванов

Смерть
Неизвестно
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