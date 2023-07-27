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Икрин Кондратий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Икрин Афанасий Самойлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Икрин Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Икрина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Белоногова Пелагея Кондратьева

Мать ребёнка: Икрина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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