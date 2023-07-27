Икрин Кондратий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Икрин Афанасий Самойлович
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Икрина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Белоногова Пелагея Кондратьева
Мать ребёнка: Икрина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно