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Икрин Иван Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Икрин Кондратий Афанасьевич

Мать: Икрина Екатерина Ивановна

Смерть
1826
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