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Икрин Иван Кондратьевич
Икрин Иван Кондратьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Дата смерти
1826
Пол
Мужской
Отец
Икрин Кондратий Афанасьевич
Мать
Икрина (Икрина) Екатерина Ивановна
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Икрин Кондратий Афанасьевич
Мать:
Икрина Екатерина Ивановна
Смерть
1826
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