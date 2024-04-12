Белоногова (Кузиванова) Соломония Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногова (Кузиванова) Соломония Евдокимова

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Место рождения

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Кузиванов Евдоким

Мать: не указана

Городище, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1821

Муж: Белоногов Андрей Леонтьев

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Леонтьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1827

Сын: Белоногов Андрей Андреев

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Леонтьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1828

Сын: Белоногов Петр Андреев

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Леонтьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1829

Сын: Белоногов Димитрий Андреев

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Леонтьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1831

Сын: Белоногов Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Леонтьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.08.1833

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Леонтьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1838

Сын: Белоногов Феодор Андреев

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Леонтьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1839

Сын: Белоногов Петр Андреев

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Леонтьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1840

Дочь: Наталия Андреева

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Леонтьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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