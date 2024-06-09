Кисляков Иоанн Николаев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кисляков Иоанн Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисляков Николай Кузьмин

Мать: Кислякова Меланья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Параскева Матвеева

Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.

Дочь: Кислякова Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Кислякова Параскева Матвеева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Деревни Родионовки крестьянин Иоанн Николаев Кисляков и законная жена его Параскева Матвеева, оба православные Восприемниками были: Той же деревни крестьянин Георгий Петров Дудин и той же деревни кре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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