Кислякова Параскева Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова Параскева Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Иоанн Николаев

Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.

Дочь: Кислякова Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Кисляков Иоанн Николаев

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Деревни Родионовки крестьянин Иоанн Николаев Кисляков и законная жена его Параскева Матвеева, оба православные Восприемниками были: Той же деревни крестьянин Георгий Петров Дудин и той же деревни кре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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