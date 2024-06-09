Кислякова Параскева Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1878 ст.
Дочь: Кислякова Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Кисляков Иоанн Николаев
Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Деревни Родионовки крестьянин Иоанн Николаев Кисляков и законная жена его Параскева Матвеева, оба православные Восприемниками были: Той же деревни крестьянин Георгий Петров Дудин и той же деревни кре... Показать все
Смерть
Неизвестно