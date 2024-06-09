Кислякова Меланья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Кислякова Аксинья Николаева
Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кислякова Графена Николаева
Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин
Смерть
Неизвестно