Кислякова Меланья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова Меланья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Николай Кузьмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Кислякова Аксинья Николаева

Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кисляков Стефан Николаев

Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кислякова Графена Николаева

Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Кисляков Яков Николаев

Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Кисляков Яков Николаев

Отец ребёнка: Кисляков Николай Кузьмин

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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