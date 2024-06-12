Кисляков Яков Николаев Вычислено 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кисляков Яков Николаев

Место рождения

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1818 г.р.

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Жена

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: Кисляков Николай Кузьмин

Мать: Кислякова Меланья Федорова

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1869

Жена: Кислякова (Швынденкова) Соломонида Петровна

Жених: деревни Родионовка Яков Николаев Кисляков, 22 лет, православный, первым браком Невеста: крестьянка дер. Ивановки Соломонида Петрова Швынденкова, 17 лет, православная, первым браком По жениху и ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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