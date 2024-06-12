Кисляков Яков Николаев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847
Бракосочетание
09.11.1869
Жених: деревни Родионовка Яков Николаев Кисляков, 22 лет, православный, первым браком Невеста: крестьянка дер. Ивановки Соломонида Петрова Швынденкова, 17 лет, православная, первым браком По жениху и ... Показать все
Смерть
Неизвестно