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Самара Зиновия Романовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самара Трофим Федотович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Самара) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Самара Тит Трофимович

Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Рябуха (Самара) Агриппина Трофимовна

Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Самара Иван Трофимович

Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Самара Каленник Трофимович

Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович

Смерть
Неизвестно

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