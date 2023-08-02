Самара Зиновия Романовна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Самара) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Рябуха (Самара) Агриппина Трофимовна
Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Самара Каленник Трофимович
Отец ребёнка: Самара Трофим Федотович
Смерть
Неизвестно