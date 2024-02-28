Самара Трофим Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамара Трофим Федотович

Самара Трофим Федотович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Самара Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Самара Тит Трофимович

Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Рябуха Агриппина Трофимовна

Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Самара Иван Трофимович

Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Самара Каленник Трофимович

Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самара Зиновия Романовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close