Самара Трофим Федотович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Самара Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Рябуха Агриппина Трофимовна
Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Самара Каленник Трофимович
Мать ребёнка: Самара Зиновия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самара Зиновия Романовна
Смерть
Неизвестно