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Ушакова Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1946

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1969 г.р.
1974 г.р.
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Добавил:

ОБ
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Место
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Рождение
18.09.1946

Отец: Дмитрий

Мать: Дрёмина Клавдия

Рождение ребёнка
03.04.1969

Дочь: Плотникова Лариса Петровна

Отец ребёнка: Ушаков Пётр Ильич

Рождение ребёнка
07.02.1974

Дочь: Щеголькова Анна Петровна

Отец ребёнка: Ушаков Пётр Ильич

Рождение ребёнка
24.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ушаков Пётр Ильич