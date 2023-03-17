Ушакова Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1946
Отец: Дмитрий
Мать: Дрёмина Клавдия
Рождение ребёнка
03.04.1969
Дочь: Плотникова Лариса Петровна
Отец ребёнка: Ушаков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
07.02.1974
Дочь: Щеголькова Анна Петровна
Отец ребёнка: Ушаков Пётр Ильич
Рождение ребёнка
24.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ушаков Пётр Ильич