Плотникова Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Лариса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1969

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1969

Отец: Ушаков Пётр Ильич

Мать: Ушакова Любовь Дмитриевна

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