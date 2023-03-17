Щеголькова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголькова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1974

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1974

Отец: Ушаков Пётр Ильич

Мать: Ушакова Любовь Дмитриевна

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