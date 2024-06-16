Громова (Рожина) Елизавета Александровна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Громова (Рожина) Елизавета Александровна

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Рожин Александр Никитич

Мать: Рожина Мария Петровна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
03.02.1874 ст.

Муж: Громов Дмитрий Николаевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Громова Лариса Дмитриевна

Отец ребёнка: Громов Дмитрий Николаевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Громова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Громов Дмитрий Николаевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Громов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Громов Дмитрий Николаевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Громов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Громов Дмитрий Николаевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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