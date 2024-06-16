Громова (Рожина) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Рожин Александр Никитич
Мать: Рожина Мария Петровна
Бракосочетание
03.02.1874 ст.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Громова Лариса Дмитриевна
Отец ребёнка: Громов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Громова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Громов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Громов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Громов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Громов Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно