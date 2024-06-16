Громов Дмитрий Николаевич 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Громов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Громов Николай

Мать: Громова Клавдия Федоровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
д. Екимов Перевоз
Бракосочетание
03.02.1874 ст.

Жена: Громова (Рожина) Елизавета Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Громова Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Громова (Рожина) Елизавета Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Громова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Громова (Рожина) Елизавета Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Громов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Громова (Рожина) Елизавета Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Громов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Громова (Рожина) Елизавета Александровна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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