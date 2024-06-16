Громов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Громов Николай
д. Екимов Перевоз
Бракосочетание
03.02.1874 ст.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Громова Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Громова (Рожина) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Громова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Громова (Рожина) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Громов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Громова (Рожина) Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Громова (Рожина) Елизавета Александровна
Смерть
Неизвестно