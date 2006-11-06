Бугаев Николай Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1950
Дата смерти06.11.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бугаева Людмила
Рождение ребёнка
25.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
22.03.1978
Дочь: Рикун (Бугаева) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна
Развод
1984
Рождение ребёнка
10.02.1985
Дочь: (Бугаева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бугаева Людмила
Смерть
06.11.2006