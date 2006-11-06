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Бугаев Николай Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1950

Дата смерти

06.11.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.
1985 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугаева Людмила

Рождение ребёнка
25.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
22.03.1978

Дочь: Рикун (Бугаева) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна

Омск, город Омск, Омская область
Развод
1984

Жена: Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
10.02.1985

Дочь: (Бугаева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бугаева Людмила

Смерть
06.11.2006
Омск, город Омск, Омская область

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