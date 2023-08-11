Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна

Место рождения

Кабырдак, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

24.04.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Кабырдак, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бултуков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бугаев Николай Борисович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
22.03.1978

Дочь: Рикун (Бугаева) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Бугаев Николай Борисович

Омск, город Омск, Омская область
Развод
1984

Муж: Бугаев Николай Борисович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.01.1985

Дочь: Красных (Бугаева) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Бултуков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.10.1988

Дочь: Бултукова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Бултуков Сергей Николаевич

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