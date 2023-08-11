Бултукова (Яковлева) Валентина Константиновна
Место рождения
Дата рождения24.04.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бугаев Николай Борисович
Рождение ребёнка
22.03.1978
Дочь: Рикун (Бугаева) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Бугаев Николай Борисович
Развод
1984
Рождение ребёнка
20.01.1985
Дочь: Красных (Бугаева) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Бултуков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.10.1988
Дочь: Бултукова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Бултуков Сергей Николаевич