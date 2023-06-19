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Лебедев Иван Васильевич

Место рождения

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаевский-Дмитриевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын пономаря Димитриевской Исаевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1814

Жена: Лебедева Анна Николаевна

Работа или профессия
1814
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во диакона к Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно