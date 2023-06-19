Лебедев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын пономаря Димитриевской Исаевской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1814
Жена: Лебедева Анна Николаевна
Работа или профессия
1814
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во диакона к Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно