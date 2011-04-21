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Гавриленко Татьяна Владимировна
Гавриленко Татьяна Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.2011
Пол
Женский
Отец
Гавриленко Владимир Сергеевич
1974 г.р.
Мать
Гавриленко - Рыжова Елена Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2011
Отец:
Гавриленко Владимир Сергеевич
Мать:
Гавриленко - Рыжова Елена Александровна
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