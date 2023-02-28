Гавриленко Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1974

Отец: Гавриленко Сергей Сергеевич

Мать: Раиса

Рождение ребёнка
03.04.1996

Сын: Гавриленко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Гавриленко - Рыжова Елена Александровна

Рождение ребёнка
21.04.2011

Дочь: Гавриленко Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Гавриленко - Рыжова Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Алексей

Мать ребёнка: Гавриленко - Рыжова Елена Александровна

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