Гавриленко Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1974
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1974
Отец: Гавриленко Сергей Сергеевич
Мать: Раиса
Рождение ребёнка
03.04.1996
Сын: Гавриленко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Гавриленко - Рыжова Елена Александровна
Рождение ребёнка
21.04.2011
Дочь: Гавриленко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Гавриленко - Рыжова Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Алексей
Мать ребёнка: Гавриленко - Рыжова Елена Александровна