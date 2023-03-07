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Харин Парамон Ермолаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Харин Ермолай Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Мавра Парамонова

Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Харин Фома Парамонов

Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Харин Семен Парамонов

Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Офросинья Парамонова

Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Харин Герасим Парамонов

Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Офимья Парамонова

Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Парасковья (Михайлова)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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