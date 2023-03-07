Харин Парамон Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Харин Ермолай Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Мавра Парамонова
Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Харин Фома Парамонов
Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Офросинья Парамонова
Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Офимья Парамонова
Мать ребёнка: Харина Парасковья (Михайлова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1791