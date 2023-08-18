Харин Ермолай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарин Ермолай Васильев

Харин Ермолай Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Харин Леонтий Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Харин Парамон Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1758
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close