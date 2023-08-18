Харин Ермолай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смерти1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Харин Лука (Лукоян) Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758