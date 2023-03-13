Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Климова) Федосья
(Климова) Федосья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1788
Дата смерти
1795
Пол
Женский
Отец
Климовъ Степанъ
1766 г.р.
Мать
Климова Ульяна
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Климовъ Степанъ
Мать:
Климова Ульяна
Смерть
1795
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия