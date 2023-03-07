Цыганова Ненила
Место рождения
Дата рождения22.10.1800
Дата смерти13.11.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1800
Отец: Климовъ Степанъ
Мать: Климова Ирина
Рождение ребёнка
26.10.1821
Дочь: Цыганова Прасковья
Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ
Александровка
Рождение ребёнка
1824
Сын: Цыгановъ Гаврила
Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ
Александровка
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Орлова Анастасия
Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ
Александровка
Рождение ребёнка
1827
Сын: Цыгановъ Аверьянъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ
Александровка
Рождение ребёнка
1829
Сын: Цыгановъ Капитонъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Сын: Цыгановъ Павелъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ
Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1836
Дочь: Шумкина Наталья
Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгановъ Никоноръ
Смерть
13.11.1864