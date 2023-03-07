Цыганова Ненила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова Ненила

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.10.1800

Дата смерти

13.11.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1800

Отец: Климовъ Степанъ

Мать: Климова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1821

Дочь: Цыганова Прасковья

Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ

Александровка
Рождение ребёнка
1824

Сын: Цыгановъ Гаврила

Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ

Александровка
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Орлова Анастасия

Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ

Александровка
Рождение ребёнка
1827

Сын: Цыгановъ Аверьянъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ

Александровка
Рождение ребёнка
1829

Сын: Цыгановъ Капитонъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Сын: Цыгановъ Павелъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ

Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1836

Дочь: Шумкина Наталья

Отец ребёнка: Цыгановъ Никоноръ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгановъ Никоноръ

Смерть
13.11.1864
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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