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Липуновъ Архипъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Липуновъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Куркова Агафья

Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Хардина Анна

Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Липуновъ Афонасий

Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Липуновъ Ерофей

Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Липуновъ Трифанъ

Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липунова Матрена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова

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