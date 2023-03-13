Липуновъ Архипъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Липуновъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Куркова Агафья
Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Хардина Анна
Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Липуновъ Афонасий
Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Липуновъ Ерофей
Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Липуновъ Трифанъ
Мать ребёнка: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липунова Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно