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Липуновъ Трифанъ

Место рождения

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Липуновъ Архипъ

Мать: Липунова Шурупова Матрена Лукоянова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан