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Липуновъ Трифанъ
Липуновъ Трифанъ
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Место рождения
Александровка
, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1787
Пол
Мужской
Отец
Липуновъ Архипъ
1749 г.р.
Мать
Липунова Шурупова Матрена Лукоянова
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Липуновъ Архипъ
Мать:
Липунова Шурупова Матрена Лукоянова
Александровка
, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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