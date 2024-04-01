Демина (Медведева) Анастасия (Надежда)
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1900
Дата смерти15.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1900
Отец: Медведев Савелий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демин Николай
Отец ребёнка: Демин Фома
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демин Фома
Рождение ребёнка
1925
Сын: Демин Александр
Отец ребёнка: Демин Фома
Смерть
15.08.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно