Демина (Медведева) Анастасия (Надежда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемина (Медведева) Анастасия (Надежда)

Демина (Медведева) Анастасия (Надежда)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1900

Дата смерти

15.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1900

Отец: Медведев Савелий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Николай

Отец ребёнка: Демин Фома

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Фома

Рождение ребёнка
1925

Сын: Демин Александр

Отец ребёнка: Демин Фома

Смерть
15.08.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.