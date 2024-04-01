Демин Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Фома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Николай

Мать ребёнка: Демина (Медведева) Анастасия (Надежда)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина (Медведева) Анастасия (Надежда)

Рождение ребёнка
1925

Сын: Демин Александр

Мать ребёнка: Демина (Медведева) Анастасия (Надежда)

Смерть
Неизвестно

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