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Голощапов Иван Матвеевич

Место рождения

Копёны

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Голощапов Матвей Иванович

Мать: Голлощапова Василиса Потаповна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Голощапова Евлампия Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Лепестиния Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Голощапова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Голощапова Лепестиния Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Голощапов Афонасий Иванович

Мать ребёнка: Голощапова Лепестиния Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голощапова Лепестиния Ивановна

Смерть
Неизвестно
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