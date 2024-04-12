Голощапов Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Голощапова Евлампия Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Лепестиния Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Голощапова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Голощапова Лепестиния Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Голощапов Афонасий Иванович
Мать ребёнка: Голощапова Лепестиния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно