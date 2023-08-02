Голлощапова Василиса Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голлощапова Василиса Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Голощапов Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Голощапов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Голощапова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Голощапова Матрёна Матвеевна

Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Голощапова Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Голощапова Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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