Голлощапова Василиса Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Голощапов Филипп Матвеевич
Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Голощапова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Голощапова Матрёна Матвеевна
Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Голощапова Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Голощапова Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Голощапов Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно