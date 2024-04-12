Голощапова Лепестиния Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Голощапова Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Голощапов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Голощапова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Голощапов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Голощапов Афонасий Иванович
Отец ребёнка: Голощапов Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно