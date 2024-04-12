Голощапова Лепестиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова Лепестиния Ивановна

Место рождения

Копёны

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Голощапова Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Голощапов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Голощапова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Голощапов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Голощапов Афонасий Иванович

Отец ребёнка: Голощапов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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